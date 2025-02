Am Samstagabend brannte es auf einem Balkon an der Liebrütistrasse in Kaiseraugst. Beim Feuerwehrnotruf ging kurz nach 19 Uhr ein Alarm eines Brandmelders ein. Umgehend wurde die Feuerwehr Raurica aufgeboten. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass es auf ...