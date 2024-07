«Bon Schuur Ticino» wird der Renner in diesem Jahr

Der Vorverkauf für das diesjährige Openair-Kino Rheinfelden hat vielversprechend begonnen. Vor allem der Schweizer Film am ersten Abend scheint den Geschmack des Publikums zu treffen.

Valentin Zumsteg

Es dauert zwar noch ein paar Wochen, bis das Openair-Kino auf dem Feldschlösschen-Areal in Rheinfelden startet. Doch schon jetzt scheint klar, welcher Film der Kassenschlager in diesem Jahr wird. «Für Bon Schuur Ticino, den wir am ersten Abend zeigen, sind bereits über 100 Tickets verkauft», erklärt Jean-Yves Risse vom Vorstand des Openair-Kinos Rheinfelden. Das sind viele zu diesem frühen Zeitpunkt. Auch sonst laufe der Vorverkauf für die diesjährige Ausgabe, die vom 13. bis 17. August auf dem Areal der Brauerei Feldschlösschen durchgeführt wird, vielversprechend. Pro Abend stehen rund 1000 Plätze zur Verfügung.

Einfache Wahl

Ein besonderes Augenmerk legt das Team des Openair-Kinos auf eine vielseitige Filmauswahl. Entsprechend viel Aufwand wird damit betrieben. Rund ein Dutzend Leute bringen Vorschläge ein und diskutieren mit. Die Mehrheit entscheidet, aber alle müssen dahinterstehen können. «Wir beginnen immer mit einem Schweizer Film, in diesem Jahr war diese Wahl nicht schwierig», erklärt Co-Präsidentin Karin Graf. Denn «Bon Schuur Ticino» mit Beat Schlatter ist allseits beliebt und hat seit dem Start landesweit schon über 300 000 Eintritte verbucht.

Nach der Schweizer Komödie am ersten Abend geht es am Mittwoch mit «Radical – eine Klasse für sich» weiter. Dieser Film beruht auf einer wahren Geschichte. Am Donnerstag folgt «Fisherman’s Friends 2 – Eine Brise Leben». «Der erste Teil war 2022 unser erfolgreichster Film», erzählt Jean-Yves Risse. Deswegen ist es logisch, dass auch die Fortsetzung gebucht wurde. Am Freitag steht «Arthur der Grosse» auf dem Programm, bei dem ein Hund eine tragende Rolle spielt. Den Abschluss bildet in diesem Jahr der Musikfilm «Bob Marley: One Love». Wie üblich beim Rheinfelder Openair-Kino gibt es an jedem Filmabend ein Konzert als Auftakt.

Treue Zuschauerinnen und Zuschauer

Das Openair-Kino Rheinfelden kann auf eine treue Zuschauerschaft zählen. «Wir haben viele Stammgäste, die jedes Jahr kommen», erklärt Karin Graf. Wie sie weiter ausführt, erfreuen sich die Premium-Tickets einer wachsenden Beliebtheit. Für 90 Franken gibt es nicht nur den Eintritt, sondern auch ein Essen im Feldschlösschen Restaurant, anschliessend einen Apéro auf dem Festivalgelände und schliesslich reservierte Plätze für das Filmvergnügen. Hier habe die Nachfrage in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

«Wir sind sehr dankbar, dass wir das Feldschlösschen-Areal und die Infrastruktur nutzen dürfen», sagt Karin Graf. Denn diese besondere Kulisse trägt viel zum Charme des Rheinfelder Openair-Kinos bei. Karin Graf, Jean-Yves Risse und ihre Mitstreiter freuen sich jetzt auf fünf schöne Abende mit viel Publikum.

Von «Bon Schuur Ticino» bis Bob Marley

In diesem Jahr wird das Openair-Kino Rheinfelden vom 13. bis 17. August auf dem Schalanderplatz der Brauerei Feldschlösschen durchgeführt. Das Programm ist vielseitig wie immer: Los geht es am Dienstag, 13. August, mit «Bon Schuur Ticino»; vorher treten Sareena Overwater & René Courvoisier mit Band auf. Am Mittwoch, 14. August, ist «Radical – Eine Klasse für sich» zu sehen. Im Vorprogramm spielen «Snooks». Am Donnerstag, 15. August, läuft: «Fisherman's Friends 2 - Eine Brise Leben». Musikalisch eröffnet Justina Lee Brown den Abend. Am Freitag, 16. August, wird es tierisch: «Arthur der Grosse» ist zu sehen. Den Auftakt macht die «Simply Blues Gang». Zum Abschluss am Samstag, 17. August, bleibt es musikalisch: «Bob Marley: One Love» ist der Film des Abends. Sylphe interpretiert zuvor Chansons. Das Kinodorf ist jeweils ab 18 Uhr geöffnet. Um 18.30 Uhr beginnt die Live-Musik. Der Filmstart ist um zirka 21.30 Uhr vorgesehen. (nfz)

www.openairkino-rheinfelden.ch