Bon-Panne am Güggeli-Schmaus

Wenn der Drucker streikt, wird’s in der Küche heiss

Der FC Möhlin-Riburg/ ACLI ist bekannt für seinen beliebten Güggeli-Schmaus – doch am Freitagabend war die grösste Herausforderung nicht das Braten der Hühner, sondern das Drucken der Bons für die Essensausgabe.

Technik legt Essensausgabe lahm

Gegen Abend verabschiedete sich die Bondruckmaschine an der Essensausgabe plötzlich in eine ungeplante Pause. Wieso? Der Drucker verhedderte etliche Bons um seine Transportrolle, ohne dass das Gerät einen Fehler anzeigte und dann war das Chaos perfekt. Innerhalb von nur 40 Minuten sammelten sich somit knapp 80 Essensbestellungen an, die nicht korrekt gedruckt wurden und nachgedruckt werden mussten. Somit geriet die Ablauforganisation ins Strudeln – die Küche musste improvisieren, Bestellungen gerieten durcheinander, mussten neu zeitlich priorisiert werden und die Gäste brauchten Geduld. «Es war ein klassischer Dominoeffekt: Die Bons wurden nachgedruckt und waren am Schluss auch nicht in der richtigen Reihenfolge, was dazu führte, dass gewisse Gäste fälschlicherweise früher bedient wurden als andere Gäste», so ein Mitglied des OK-Teams.

Trotz des technischen Fauxpas’ gaben die Helferinnen und Helfer alles, um die hungrigen Gäste zu versorgen. Am Ende konnten alle bedient werden – wenn auch mit etwas längeren Wartezeiten als gewohnt. Der Verein entschuldigt sich in aller Form für die entstandenen Unannehmlichkeiten und Wartezeiten und bedankt sich für das Verständnis der Besucher.

Samstag wie aus dem Bilderbuch

Am Folgetag lief dann alles wie geschmiert: Der Drucker arbeitete tadellos, die Küchencrew war eingespielt und die knusprigen Güggeli wanderten ohne Unterbruch und ohne Chaos zu den Gästen. Von früh bis spät herrschte fröhliche Stimmung – genau so, wie es sich das OK-Team gewünscht hatte.

Der FC Möhlin-Riburg/ACLI hofft auch trotz dieser Unannehmlichkeiten, dass auch im nächsten Jahr wieder viele Gäste den Weg auf die Allmend finden werden. (mgt)