Bohrmaschine Zeiningen startet kämpferisch in die Unihockey-Saison

Nach einem knappen Ligaerhalt in der vergangenen Spielzeit ist das Unihockeyteam des TV Zeiningen zurück auf dem Feld – mit frischem Elan und neuer Gruppeneinteilung.

Seit knapp zwei Wochen greift die Bohrmaschine Zeiningen wieder ins Unihockey-Geschehen ein. Hat man in der vergangenen Saison den Ligaerhalt nur knapp geschafft, waren mit dem Start der Saison 2025/2026 die Zeininger 4.-Liga-Spieler direkt mit einer neuen Gruppeneinteilung konfrontiert. Dies brachte zusätzliche Herausforderungen.

Der erste Spieltag fand am 28. September statt – also an jenem Wochenende, an dem der Turnverein Zeiningen sein Beizli am «Zeiniger Märt» betrieb. Zwar konnte noch kein Sieg eingefahren werden, doch trotz der Doppelbelastung glänzten die Zeininger mit einigen Toren und tollen Paraden. Die Zeichen stehen also positiv, dass die Bohrmaschine Zeiningen mit dem Fortschreiten der Saison bald den ersten Sieg einfahren wird.

Hoffen auf die Fans

Die Spieler bedauern, dass in dieser Saison kein Heimspieltag in Zeiningen stattfinden wird. Sind doch die Matches vor vielen Fans immer etwas ganz Besonderes. Immerhin finden einige Spiele in der Nähe statt. Am 19. Oktober in Frenkendorf, am 23. November in Basel, am 11. Januar 2026 in Kaiseraugst sowie am 29. März 2026 in Kaisten würde sich das Zeininger Team über die Unterstützung von Fans aus der Heimat freuen.

Wer Lust hat, selber Unihockey zu spielen oder das Team als Trainer zu betreuen, ist ebenfalls herzlich willkommen. Die Trainings finden jeweils am Dienstag von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Turnhalle Brugglismatt in Zeiningen statt. Weitere Informationen im Internet. (mgt)

www.tvzeiningen.ch/unihockey/