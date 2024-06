Am vergangenen Mittwoch fand in Wegenstetten wieder die Jugi-Meisterschaft statt. Dort konnten sich die Kinder in verschiedenen Disziplinen wie Weitsprung, Hindernisparcours, Ballweitwurf und 60-Meter-Sprint messen. Der Start war noch bei sonnig warmem Wetter, doch kurz vor Ende bekamen die ...