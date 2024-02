Bobfahrer Sandro Michel: Zustand stabil

Sandro Michel (Gipf-Oberfrick) erlitt am Dienstag mit dem Viererbob einen schweren Trainingssturz im deutschen Altenberg (diverse Medien berichteten). Nun ist klar: Er hat sich beim Sturz Verletzungen im Becken-, Oberschenkel- und Brustkorbbereich zugezogen. Der Fricktaler Anschieber von Pilot Michael Vogt wurde mit dem Helikopter in die Universitätsklinik Dresden geflogen und ist dort mittlerweile operiert worden. «Der Zustand Michels ist unterdessen stabil», hielt der Schweizer Bobverband gestern Mittwoch in einer Mitteilung fest. Am Dienstag waren noch kaum Details öffentlich bekannt. SRF Sport hielt gestern fest: «Der Aargauer war gemäss ersten Erkenntnissen aus dem Schlitten geschleudert und im Zielauslauf vom rückwärts rutschenden Vierer-Schlitten mit voller Wucht getroffen worden. Er hatte beim Sturz das Bewusstsein verloren und konnte nicht ausweichen.» Sandro Michel war im Vierer von Michael Vogt mit Dominik Hufschmied und Andreas Hass unterwegs. (mgt/nfz)