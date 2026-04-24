Blueschtfahrt zur Linner Linde

Auch dieses Jahr lacht die Sonne, der blaue Himmel schmückt sich mit zarten Federwolken und 23 Männer und Frauen fahren anlässlich der traditionellen Blueschtfahrt des Vereins im Autobus über Land. Die Kirschbäume ...

Verein Fürenand Wölflinswil-Oberhof

Auch dieses Jahr lacht die Sonne, der blaue Himmel schmückt sich mit zarten Federwolken und 23 Männer und Frauen fahren anlässlich der traditionellen Blueschtfahrt des Vereins im Autobus über Land. Die Kirschbäume zeigen sich in voller Blüte und die weissen Schneeberge lassen den Blick auch mal in die Ferne schweifen. Bei der altehrwürdigen Linde von Linn erzählt Christine Gasser interessante Fakten und Vermutungen zum sagenumwobenen Baum. Anschliessend führt die Weiterfahrt via Kirchbözberg, Remigen und Villnachern ins Gartencenter Zulauf, das mit seiner üppigen Pflanzenpracht alle begeistert. Bei Kaffee und Kuchen, einem Rundgang und ein paar Einkäufen vergeht die gemütliche Zeit im Nu. Es ist wiederum Christine Gasser, die zwischendurch Spannendes zu ausgewählten Pflanzen erzählt.

Rundum zufrieden kehrten die Teilnehmenden via Thalheim und über die Staffelegg zu den Ausgangsorten Oberhof und Wölflinswil zurück. (mgt)