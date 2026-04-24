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Blueschtfahrt zur Linner Linde

  24.04.2026 Wölflinswil
Zwischenhalt beim mächtigsten Baum des Aargaus. Foto: zVg
Zwischenhalt beim mächtigsten Baum des Aargaus. Foto: zVg

Verein Fürenand Wölflinswil-Oberhof

Auch dieses Jahr lacht die Sonne, der blaue Himmel schmückt sich mit zarten Federwolken und 23 Männer und Frauen fahren anlässlich der traditionellen Blueschtfahrt des Vereins im Autobus über Land. Die Kirschbäume ...

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