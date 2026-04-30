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BLKB soll mehr sein als nur Regionalbank

  30.04.2026 Fricktal

Der Regierungsrat des Kantons Baselland präsentiert einen Gegenvorschlag zur Initiative «BLKB – die Bank fürs Baselbiet». Diese fordert, dass die Ausrichtung der BLKB geändert wird, weg von einer Universalbank hin zu einer Regionalbank. Die damit verbundene ...

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