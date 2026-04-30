BLKB soll mehr sein als nur Regionalbank

Der Regierungsrat des Kantons Baselland präsentiert einen Gegenvorschlag zur Initiative «BLKB – die Bank fürs Baselbiet». Diese fordert, dass die Ausrichtung der BLKB geändert wird, weg von einer Universalbank hin zu einer Regionalbank. Die damit verbundene ...

Der Regierungsrat des Kantons Baselland präsentiert einen Gegenvorschlag zur Initiative «BLKB – die Bank fürs Baselbiet». Diese fordert, dass die Ausrichtung der BLKB geändert wird, weg von einer Universalbank hin zu einer Regionalbank. Die damit verbundene Beschränkung der unternehmerischen Freiheiten sowie die potenziellen Auswirkungen auf die finanzielle Ertragskraft gehen dem Regierungsrat zu weit. Der Kanton Basel-Landschaft wäre damit der einzige Kanton, der seiner Kantonalbank die Tätigkeit als Universalbank weder direkt noch indirekt gesetzlich erlauben würde. Die BLKB soll weiterhin eine Bank sein, welche «alle banküblichen Geschäfte» tätigen kann. Ihr geographischer Geschäftskreis bleibe aber klar die Wirtschaftsregion Nordwestschweiz. (nfz)