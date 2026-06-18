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Blick in die Zukunft der Kirche

  18.06.2026 Aargau

An der Frühlingssynode der Römisch-Katholischen Kirche genehmigten die Mitglieder den Jahresbericht und die Jahresrechnung der Landeskirche sowie die neue Form der Inpflichtnahme von Behördenmitgliedern. Mit dem Projekt «Fit für die Zukunft – Vision 2045 und ...

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