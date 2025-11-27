Blick in die Vogelwelt

Am letzten Samstag trafen sich Mitglieder des Naturund Vogelschutzvereins Gipf-Oberfrick zur alljährlichen Nistkastenkontrolle. Ausgerüstet mit Werkzeug und warmen Handschuhen machten sich die Helferinnen und Helfer rund ums Dorf auf den Weg, um die zahlreichen Nistkästen zu ...

Am letzten Samstag trafen sich Mitglieder des Naturund Vogelschutzvereins Gipf-Oberfrick zur alljährlichen Nistkastenkontrolle. Ausgerüstet mit Werkzeug und warmen Handschuhen machten sich die Helferinnen und Helfer rund ums Dorf auf den Weg, um die zahlreichen Nistkästen zu reinigen und zu dokumentieren, welche Vogelarten sie in der vergangenen Saison bewohnt hatten. Wie jedes Jahr gab es dabei allerhand Spannendes zu entdecken. Neben den typischen Nestern von Meisen und Feldspatzen stiessen die Teilnehmenden auch auf überraschende Untermieter: So hatten sich in einzelnen Kästen Hornissen oder sogar Siebenschläfer eingerichtet.

Besonders begeistert waren die Kinder, die trotz Minustemperaturen voller Tatendrang mithalfen. Sie entdeckten verschiedene kleine Vogeleier und unterstützten die Erwachsenen tatkräftig beim Abnehmen der Nistkästen und beim Notieren der Beobachtungen. Nach getaner Arbeit wärmten sich alle bei einer heissen Suppe auf. Die gemeinsame Stärkung bot einen gemütlichen Abschluss. (mgt)

Am Samstag, 29. November, werden weitere der ungefähr 800 Nistkästen kontrolliert. Interessierte finden weitere Infos auf der Webseite des Natur- und Vogelschutzvereins www.nvv-gipf-oberfrick.ch