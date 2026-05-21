Sieben Jugendliche der christkatholischen Kirchgemeinde Fricktal feierten in Möhlin ihre Firmung: Anna Wolf, Fabienne Weidmann, Hannah Kull, Laurin Sibler, Madleina Räbsamen, Nils Mahrer und Valentina Stocker. Bischof Frank Bangerter schenkte den Jugendlichen eine Holzperlenkette nach dem Vorbild der Gebetskette des Schweizer Nationalheiligen Niklaus von Flüe. Wie man diese Perlen in der Hand halten könne, so könne auch der Glaube einen Menschen halten: nicht, weil man perfekt sei, sondern weil man geliebt ist. Der Glaube bewahre nicht davor, zu scheitern, aber er helfe, wieder aufzustehen. Den Jugendlichen rief Bischof Frank zu: «Geht euren Weg. Bleibt weiter mutig!» (mgt)