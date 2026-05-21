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«BLEIBT WEITER MUTIG!»

  21.05.2026 Fricktal
Foto: zVg
Foto: zVg

Sieben Jugendliche der christkatholischen Kirchgemeinde Fricktal feierten in Möhlin ihre Firmung: Anna Wolf, Fabienne Weidmann, Hannah Kull, Laurin Sibler, Madleina Räbsamen, Nils Mahrer und Valentina Stocker. Bischof Frank Bangerter schenkte den Jugendlichen eine Holzperlenkette nach ...

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