Blechbläserglanz und Orgelklang

  26.02.2026 Möhlin
Das Ensemble «Brass Bridges» und die Organistin Bernadette Schmidlin. Foto: zVg
Das Ensemble «Brass Bridges» und die Organistin Bernadette Schmidlin laden ein zu einer klangvollen Benefizveranstaltung. Das Programm enthält Werke für Orgel und 5 Blechbläser sowie Orgel allein. Und die «Brass Bridges» mit Markus Tannenholz, Alexander Schlachter (Trompeten), Klaus Heyoppe (Horn), Armin Krumm (Euphonium) und Bernd Kramm (Tuba) spielen Werke für Brass Quintett. Das Konzert findet statt morgen Freitag, 27. Februar, um 19.30 Uhr, in der Christkatholischen Kirche in Möhlin. Eintritt frei – Kollekte zu Gunsten der Renovation der Christkatholischen Kirche Möhlin. (mgt)

