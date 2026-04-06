Blasmusik «taktvoll unterwägs»

In den Dörfern des oberen Fricktals erklingt Musik vom 18. bis 25. April: Unter dem Motto «Blosmusig-Woche – taktvoll unterwägs» laden die neun Trägervereine der Jugendmusik Oberes ricktal (JMOF) gemeinsam mit der Musikschule Frick dazu ein, die Vielfalt, Energie und Gemeinschaft der Blasmusik mitten im Alltag zu erleben.

Eine Woche lang erklingen Melodien auf Dorfplätzen, vor Geschäften oder an ganz unerwarteten Orten. Musikerinnen und Musiker aus der Region bringen ihre Instrumente dorthin, wo Menschen zusammenkommen. Spontan, nahbar und voller Freude am gemeinsamen Musizieren. Die Vereine möchten zeigen, wie lebendig und vielseitig Blasmusik sein kann und wie stark sie das kulturelle Leben im oberen Fricktal prägt.

Blasmusik ist mehr als Konzerte und Proben: Sie verbindet Generationen, schafft Freundschaften und lässt Menschen gemeinsam besondere Momente erleben. Genau dieses Gefühl möchten die beteiligten Vereine während dieser Woche mit der Bevölkerung teilen und die Begeisterung für das gemeinsame Musizieren spürbar machen.

Start in Frick

Der musikalische Auftakt findet am Samstag, 18. April, um 11 Uhr, in Frick vor dem Coop statt. Musikerinnen und Musiker aus den beteiligten Vereinen treffen sich dort zu einem gemeinsamen Start in die «Blosmusig-Woche» und bringen erstmals die Klänge der Region zusammen.

In den darauffolgenden Tagen gestalten die Vereine in ihren Gemeinden eigene musikalische Aktionen, Begegnungen und kleine Konzerte. So wird die Blasmusik während der ganzen Woche im oberen Fricktal sichtbar, hörbar und für alle erlebbar.

Den Abschluss bildet am Samstag, 25. April, ein Instrumentenschnuppern der Musikschule Frick in der Aula der Oberstufe Frick. Kinder, Jugendliche und Neugierige können verschiedene Instrumente kennenlernen und selbst ausprobieren. Für eine gemütliche Atmosphäre sorgt ein Beizli der Jugendmusik Oberes Fricktal.

Mit der «Blosmusig-Woche – taktvoll unterwägs» möchten die Organisatoren die Begeisterung für die Blasmusik neu entfachen und zeigen, wie viel Herzblut, Freude und Gemeinschaft in dieser Tradition steckt. (mgt)