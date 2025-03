Blasmusik für die Kleinen

«Chinderkonzärt» der Musikgesellschaft Sulz

Auch in diesem Jahr hat die Musikgesellschaft Sulz wieder zum «Chinderkonzärt» eingeladen. Viele Kinder fanden am Sonntagnachmittag den Weg in die Turnhalle Sulz.

Ludwig Dünner

Neben den musikalischen Klängen ist das «Chinderkonzärt» der Musikgesellschaft Sulz ebenfalls für die Kulinarik und das Rahmenprogramm bekannt. So konnten sich die Kinder sowie die Erwachsenen vor und nach dem Konzert mit Pommes, Chicken Nuggets und Hotdogs aus der eigenen Festwirtschaft verpflegen. Die süssen Gelüste konnten an der «Sirup-Bar» mit Waffeln oder selbstgemachten Vanille-Cornets gestillt werden. Zum Naschen durften die Popcorns nicht fehlen.

Petra Sturzenegger und Co.

Nachdem sich die Kinder verpflegt und auf den bereitgelegten Matten schon mal ein bisschen ausgetobt hatten, betraten die Musikantinnen und Musikanten die Bühne. Mit dem bestens bekannten Stück «Petra Sturzenegger» von der Stubete Gäng wurde das Konzert eröffnet. Das dies auch bereits bei den Kleinsten ein Ohrwurm ist, zeigte das Mittanzen und Mitsingen der jungen Gäste. Mit den weiteren Stücken, wie «The Lion King», «Under the Sea» oder «Encanto» wurden die Kinder in die Welt der Filme entführt. Iris Rehmann nahm die Mädchen und Buben einmal mehr gekonnt mit auf eine musikalische Reise und stimmte sie immer wieder auf die bevorstehenden Stücke ein. Beim bestens bekannten Stück «Rock mi» konnten die Kinder sowie die Erwachsenen nochmals so richtig aktiv werden mit Klatschen und Stampfen. Die Musikantinnen und Musikanten nutzten dieses Stück, um die einzelnen Register hervorzuheben, welche dann von der Moderatorin vorgestellt wurden. Mit der Zugabe «Baby Shark» beendete die Musikgesellschaft Sulz das Konzert.

Blasmusiktalent gesucht

Das Kinderkonzert soll einerseits zur Unterhaltung beitragen, anderseits sollen jedoch die Kinder auch auf Blasmusikinstrumente «gluschtig» gemacht werden. Ebenfalls soll das Kinderkonzert auch eine Plattform für junge Blasmusiktalente sein, damit sie bei den Grossen schnuppern können. Diese Chance nahm auch in diesem Jahr Leon Kolgeci war, setzte sich zwischen die grossen Posaunisten und unterstützte die MG Sulz mit seinem bereits erlernten Können.

Nach dem Konzert konnten die Kinder unter der Leitung der Musikantinnen und Musikanten diverse Blasmusikinstrumente ausprobieren. So konnte auch auf die Webseite blasmusiktalent.ch aufmerksam gemacht werden. Mit diesem Projekt wollen die Musikvereine auch für die Zukunft Blasmusiktalente für sich gewinnen.