BLASMUSIK, EMOTIONEN UND ABSCHIED

Die Musikgesellschaft Möhlin ist bereit für einen musikalischen Höhepunkt: Am Eidgenössischen Musikfest (EMF) in Biel zeigt sie am Donnerstag, 14. Mai, ihr Können. Seit vielen Wochen wird intensiv geprobt: Neben den ordentlichen Proben wurden zusätzliche Zusatzproben ...

Die Musikgesellschaft Möhlin ist bereit für einen musikalischen Höhepunkt: Am Eidgenössischen Musikfest (EMF) in Biel zeigt sie am Donnerstag, 14. Mai, ihr Können. Seit vielen Wochen wird intensiv geprobt: Neben den ordentlichen Proben wurden zusätzliche Zusatzproben eingeschoben. Mit viel Motivation, Konzentration – und einer grossen Portion Vorfreude – habe man sich auf diesen Grossanlass vorbereitet. Es ist der letzte mit dem langjährigen Dirigenten Markus Tannenholz. Während 12 Jahren hat er die Musikgesellschaft Möhlin mit viel Engagement, Fachwissen und Herzblut dirigiert und geprägt. Im Frühherbst wird er sein Amt nach einer gemeinsamen Vereinsreise nach Zlín (Tschechien) weitergeben. Ein Abschied, der mit Dankbarkeit, Stolz und vielen gemeinsamen Erinnerungen verbunden ist. «Wir freuen uns über viele Schlachtenbummler, bekannte Gesichter und Unterstützer in Biel», so die Musikgesellschaft. (mgt)



