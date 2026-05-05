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BLASMUSIK, EMOTIONEN UND ABSCHIED

  05.05.2026 Möhlin
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Musikgesellschaft Möhlin ist bereit für einen musikalischen Höhepunkt: Am Eidgenössischen Musikfest (EMF) in Biel zeigt sie am Donnerstag, 14. Mai, ihr Können. Seit vielen Wochen wird intensiv geprobt: Neben den ordentlichen Proben wurden zusätzliche Zusatzproben ...

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