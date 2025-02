Blasiusfeier in der katholischen Kirche in Frick

Am Nachmittag des 2. Februar versammelten sich zahlreiche Familien in der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Frick zur alljährlichen Blasiusfeier unter der Leitung von Pfarreiseelsorger Ulrich Feger. Im Mittelpunkt eines grossen Stuhlkreises standen zwei Tische, die mit verschiedenen symbolischen Gegenständen bestückt waren. Auf dem ersten Tisch lagen Dinge, die Heilung und Linderung von Krankheiten versprechen – eine Zwiebel, Hustensaft, Medizin und Pflaster. Der zweite Tisch hingegen zeigte, was Krankheit und Leid verursachen kann: ein Virus, ein Fliegenpilz, giftige Beeren, Fischgräten und ein zerbrochener Skistock. Besonders die Fischgräten hatten eine besondere Bedeutung, da sie auf das Leben des Heiligen Blasius verwiesen. Der Heilige Blasius, ein Bischof aus der Türkei, lebte zur gleichen Zeit wie der Heilige Nikolaus und war für seine heilenden Kräfte bekannt. Wie der Nikolaus, der im Dezember die Familien in der katholischen Kirche Frick besucht, kam auch der Heilige Blasius an diesem besonderen Sonntag zu den Gläubigen. In eindrucksvollen Worten und lebhaften Bildern erzählte er die biblische Geschichte des barmherzigen Samariters und zeigte damit, wie wichtig es ist, sich in Zeiten der Not gegenseitig zu unterstützen.

Pfarreiseelsorger Ulrich Feger unterstrich die Bedeutung menschlicher Zuwendung in Krankheitszeiten. Medizin allein sei oft nicht genug – vielmehr seien es die Menschen, die uns beistehen, für uns da sind und uns Geborgenheit schenken, die uns wirklich helfen. Doch nicht nur Familie und Freunde können uns in schwierigen Momenten stärken, sondern auch Gott selbst. Sein Segen spendet Kraft und Hoffnung, und genau dieser besondere Segen wurde am Ende der Feier in Form des Blasiussegens an alle Anwesenden weitergegeben.

Zum feierlichen Abschluss erhielt jede Familie eine Blasiuskerze, die sie mit nach Hause nehmen durfte. Diese kann während des Jahres entzündet werden, wenn jemand krank ist, um so den Schutz und die Kraft des Heiligen Blasius zu erbitten. Die Pfarrei bedankt sich herzlich bei allen, die an dieser bewegenden Feier teilgenommen und sie mitgestaltet haben. (mgt)