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Bittgang zum Franziskusbrunnen in Frick

  21.05.2026 Frick
Papierblumen mit persönlichen Wünschen und Gedanken schwimmen im Franziskusbrunnen. Foto: Daniela Grether
Papierblumen mit persönlichen Wünschen und Gedanken schwimmen im Franziskusbrunnen. Foto: Daniela Grether

Frühmorgens, bei kalten Temperaturen, versammelten sich die 25 Schülerinnen und Schüler der 4. und 6. Klasse zusammen mit ihrer Katechetin Daniela Grether beim Friedhofskreuz zum jährlichen Bittgang vor Auffahrt.

Dieses Jahr trugen die Kinder Texte zum Thema «Die ...

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