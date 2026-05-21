Bittgang zum Franziskusbrunnen in Frick

Frühmorgens, bei kalten Temperaturen, versammelten sich die 25 Schülerinnen und Schüler der 4. und 6. Klasse zusammen mit ihrer Katechetin Daniela Grether beim Friedhofskreuz zum jährlichen Bittgang vor Auffahrt.

Frühmorgens, bei kalten Temperaturen, versammelten sich die 25 Schülerinnen und Schüler der 4. und 6. Klasse zusammen mit ihrer Katechetin Daniela Grether beim Friedhofskreuz zum jährlichen Bittgang vor Auffahrt.

Dieses Jahr trugen die Kinder Texte zum Thema «Die Vogelpredigt» des Heiligen Franziskus vor.

Singend machten sich die Kinder und die Gläubigen auf den Weg zur zweiten Station bei der Primarschule Frick. Dort befindet sich seit 1965 der Franziskusbrunnen, gestaltet vom Künstler Paul Agustoni. Gemeinsam versammelten sich alle um den Brunnen und sangen den bekannten Sonnengesang «Laudato si» des Heiligen Franziskus. In einem stillen Moment, begleitet von einem Gongschlag auf der Klangschale, durfte jede und jeder eine Papierblume mit persönlichen Wünschen und Gedanken an Jesus Christus behutsam in den Brunnen legen. Zurück beim Friedhofskreuz, trugen die Kinder ihre Dankgebete vor. Anschliessend verteilten sie als Andenken farbenfrohe Bildkarten zum Sonnengesang mit einem Psalm zur Schöpfung auf der Rückseite.

Gemeinsames Beten

Gemeinsam wurde das «Vater unser» gebetet. Zum Abschluss erbat Pfarreiseelsorger Ulrich Feger den Segen Gottes.

Im Rampartsaal genossen danach alle ein feines Morgenessen, das vom Frauenbund vorbereitet worden war. Nach einem fröhlichen Versteckspiel machten sich die Kinder schliesslich wieder auf den Weg zur Schule. (dgr/)