Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Bitte einsteigen! – Oder doch nicht?

  12.11.2025 Wegenstetten
Was so alles passieren kann, wenn eine Gruppe wild zusammengewürfelter Fahrgäste an einem trostlosen Provinzbahnhof strandet … Foto: Janine Tschopp
Was so alles passieren kann, wenn eine Gruppe wild zusammengewürfelter Fahrgäste an einem trostlosen Provinzbahnhof strandet … Foto: Janine Tschopp

Der Theaterverein Wegenstetten spielt «Es fährt kein Zug nach Irgendwo»: Eine Gruppe wild zusammengewürfelter Passagiere strandet an einem trostlosen Provinzbahnhof. Ohne Handyempfang, ohne Taxis und auch ohne Aussicht auf Weiterfahrt.

Janine Tschopp

...
X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote