Bislang keine Einwendungen gegen Seilpark

Bis am vergangenen Montag lag in Rheinfelden das Baugesuch für den geplanten Waldseilpark im Gebiet Schiffacker/Wasserloch öffentlich auf. «Bis heute sind keine Einwendungen eingegangen. Jedoch zählt der Poststempel. Das heisst, bis diese Woche am Donnerstag oder Freitag könnten noch Einsprachen eingehen», erklärt Vizestadtschreiberin Christine Schibler gegenüber der NFZ. Die kantonale Zustimmung für das Bauprojekt ist gemäss Schibler noch nicht erteilt: «Sobald diese vorliegt und tatsächlich keine Einwendungen eingehen, wird die Baubewilligung dem Stadtrat zur Genehmigung vorgelegt.» Die Waldseilpark Rheinfelden GmbH, an der die Ortsbürgergemeinde mit einem Drittel des Stammkapitals beteiligt ist, möchte im Herbst mit den Bauarbeiten beginnen können. (vzu)