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Bis zu 40 Prozent mehr Sozialfälle erwartet

  05.05.2026 Fricktal
Als Zeichen der Solidarität wurden bei Kriegsbeginn auch in Rheinfelden ukrainische Flaggen gehisst. Foto: Archiv vzu
Als Zeichen der Solidarität wurden bei Kriegsbeginn auch in Rheinfelden ukrainische Flaggen gehisst. Foto: Archiv vzu

Statuswechsel dürfte Gemeindekassen stark belasten

Im Zuge des Entlastungspaketes 2027 verlieren ab 2027 ukrainische Geflüchtete, die dann seit fünf Jahren in der Schweiz leben, den Schutzstatus S und erhalten stattdessen eine Aufenthaltsbewilligung B. Gemeinden ...

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