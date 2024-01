Bis 2027 sollen neue Alterswohnungen entstehen

Der Stadtrat von Rheinfelden hat ein Siegerprojekt für den Umbau und die Erweiterung der Liegenschaft Kloos erkoren. Voraussichtlich im Dezember 2024 wird die Gemeindeversammlung über einen Kredit für die Realisierung von rund 25 Alterswohnungen entscheiden.

Valentin Zumsteg

Es geht vorwärts bei der Liegenschaft Kloos an der Kaiserstrasse 34 in Rheinfelden. Bis Januar 2016 war dort ein Altersund Pflegeheim untergebracht. Seit 2020 wird das Gebäude, welches der Einwohnergemeinde gehört, als Unterkunft für Asylbewerbende zwischengenutzt. Doch die Stadt hat seit längerem andere Pläne.

Siegerprojekt wird vorgestellt

Um Projektvorschläge für den Umbau und die Erweiterung der Liegenschaft Kloos mit dem Nutzungsschwerpunkt A lterswohnen zu erarbeiten und ein Planungsteam für die anschliessende Projektierung und Umsetzung zu finden, führte die Stadt im letzten Jahr einen anonymen Projektwettbewerb durch. Mittlerweile liegen die Resultate vor: «Anlässlich seiner letzten Sitzung im Dezember 2023 hat der Stadtrat vom Ergebnis Kenntnis genommen und das Siegerprojekt erkoren», erklärt Stadtschreiber Roger Erdin auf Anfrage der NFZ.

Welches Team gewonnen hat, will die Stadt noch nicht bekannt geben. Im Rahmen einer Ausstellung – voraussichtlich Ende Februar 2024 in der Kurbrunnenanlage – sollen die Wettbewerbsbeiträge und das Siegerprojekt der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Externe Betreiber

So viel steht aber fest: «Geplant ist die Realisierung von 25 bis 26 Wohnungen, welche die Stadt nach Erstellung an eine externe Betreiberin vermietet», so Erdin. Aufgrund der geografischen Nähe prüfe der Stadtrat eine Vermietung an die Wohn- und Pflegezentrum Salmenpark AG, welche die Wohnungen wahlweise mit verschiedenen Dienstleistungen versorgen könnte.

An dieser Firma, welche das Wohn- und Pflegezentrum Salmenpark direkt neben der Liegenschaft Kloos führt, ist die Stadt mit 49 Prozent beteiligt. «Weitere Details können wir bis zur Ausstellung der Wettbewerbsprojekte aufzeigen», stellt Erdin in Aussicht. Ziel ist, der Einwohnergemeinde-Versammlung im Dezember 2024 den Verpflichtungskredit für die Realisierung zu unterbreiten. Mit einer baulichen Umsetzung ist nach heutigen Erkenntnissen bis Ende 2027 zu rechnen.