Bioladen «zum Nektar» schliesst für immer

  22.10.2025 Rheinfelden
Raphaël Carmeli blickt auf eine intensive Zeit in Rheinfelden zurück. Fotos: Valentin Zumsteg
Seit über 40 Jahren gibt es einen Bioladen am Obertorplatz in Rheinfelden. Das ist bald Geschichte. «Zum Nektar» schliesst am Samstag. Danach folgt vorerst eine Zwischennutzung.

Valentin Zumsteg

Der Bioladen «zum Nektar» am Obertorplatz ist eine ...

