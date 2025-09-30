Binder und Blind klar gewählt

Bei den Gemeindewahlen in Magden ist am Sonntag Carole Binder-Meury (SP) als Gemeindepräsidentin für die nächste Amtsperiode bestätigt worden. Sie erhielt 1231 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 658 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 54,6 Prozent. Vizepräsident bleibt ...

Bei den Gemeindewahlen in Magden ist am Sonntag Carole Binder-Meury (SP) als Gemeindepräsidentin für die nächste Amtsperiode bestätigt worden. Sie erhielt 1231 Stimmen bei einem absoluten Mehr von 658 Stimmen. Die Wahlbeteiligung betrug 54,6 Prozent. Vizepräsident bleibt Bruno Blind (parteilos), der 1216 Stimmen erhielt bei einem absoluten Mehr von 636 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag hier bei 53,3 Prozent. (vzu)