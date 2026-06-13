«Die Kantonsschule Stein stärkt den Bildungsstandort im Norden des Kantons nachhaltig», so Regierungsrat Markus Dieth

Auch Bildungsdirektorin Martina Bircher unterstrich an der Grundsteinlegung die regionale Bedeutung der neuen Kanti. «Der Kanti-Neubau in Stein steht für Qualität, Verbindlichkeit und Verantwortung.»

Susanne Hörth

«Mit der heutigen Grundsteinlegung setzen wir sinnbildlich den Startschuss für ein wirklich grosses Projekt. Ein Projekt, das weit über ein Bauvorhaben hinausgeht. Zum ersten Mal seit dem Bau der Neuen Kantonsschule im Jahr 1979 entsteht im Kanton Aargau wieder eine neue Kantonsschule», sagte Regierungsrat und Finanzvorsteher Markus Dieth am Samstagmorgen in Stein – auf dem Baugelände, genauer: in der Baugrube – vor zahlreichen Gästen.

«Markus Dieth und ich treffen uns in letzter Zeit auffallend oft auf Baustellen. Für eine Bildungsdirektorin ist das nicht ganz alltäglich. Aber es zeigt, wie viel im Aargauer Bildungsraum derzeit gebaut wird – im wörtlichen wie im übertragenen Sinn», erklärte Regierungsrätin Martina Bircher. Mit der Grundsteinlegung werde ein Versprechen abgelegt: für die Lernenden, für die Lehrpersonen und für den Kanton. «Wir übernehmen Verantwortung für die nächsten Generationen.» Die neue Kantonsschule stärke das Fricktal als Bildungsraum nachhaltig.

Auch Kanti-Rektorin Katrin Brupbacher bezeichnete die Grundsteinlegung als bedeutenden Meilenstein. «Sie verbindet, was bereits entstanden ist, mit dem, was noch kommen wird.» Das neue Gebäude werde nach seiner Fertigstellung Raum bieten für zeitgemässe Lehr- und Lernformen, für Austausch, Zusammenarbeit und weiteres Wachstum.



Ein ausführlicher Artikel folgt in der NFZ am Dienstag.