Bildung Aargau empört

  19.12.2025 Aargau

Die Präsidentin von Bildung Aargau, Colette Basler, äussert sich empört über die jüngsten Entscheide im Grossen Rat. «Für das Staatpersonal und die Lehrpersonen ist das Ergebnis der Budgetdebatte 2026 sehr ernüchternd. Trotz voller Kassen will der Grosse ...

