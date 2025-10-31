Ein Konzert für die ganze Familie

Was passiert, wenn man durch eine Ausstellung geht – und die Bilder plötzlich lebendig werden? Genau das erleben die Zuschauer am Sonntag, 9. November, 16 Uhr, in der Kurbrunnenanlage in Rheinfelden, im Familienkonzert mit Giorgina Hämmerli und dem Streichquartett der argovia philharmonic.

Wie klingt ein Gemälde? Was passiert, wenn Musik Farben bekommt – oder Linien zu Melodien werden? Genau das hat sich der russische Komponist Modest Mussorgsky (1839–1881) gefragt, als er 1874 die Ausstellung mit Bildern seines verstorbenen Freundes Viktor Hartmann besuchte.

Tief bewegt von der Kunst seines Freundes komponierte Modest Mussorgsky eines seiner bekanntesten Werke: «Bilder einer Ausstellung», ursprünglich für Klavier. Jeder Satz ist einem Kunstwerk gewidmet – mal verspielt, mal düster, mal majestätisch – verbunden durch das wiederkehrende «Promenade»-Motiv, das den Besucher beim Spaziergang durch die Ausstellung begleitet.

Im Familienkonzert des argovia philharmonic erklingt Mussorgskys Meisterwerk in einer neuen, farbenreichen Fassung für Streichquartett – arrangiert von Stefanie Herbertz, gespielt von vier Musikerinnen und Musikern des argovia philharmonic. Gemeinsam mit der Erzählerin Giorgina Hämmerli, die mit Witz und Fantasie durch die musikalische Galerie führt, entsteht ein lebendiges Konzerterlebnis für Kinder ab 5 Jahren – und alle, die mit den Ohren träumen wollen.

Vor dem Konzert findet eine Ausstellung mit bunten Kinderbildern im Foyer statt. Eigene Kunstwerke können per Post an folgende Adresse eingereicht werden: argovia philharmonic, Postfach, 5001 Aarau. (mgt)

www.argoviaphil.ch