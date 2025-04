Bier, Biodiversität, Bürgerrechte

Projektwoche der Schule Frick

Die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe der Schule Frick widmeten sich vom 31. März bis zum 4. April in einer schulübergreifenden Projektwoche verschiedenen Schwerpunkten. Zum einen stand das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. Die Lernenden gaben Kerzenresten ein neues Leben, indem sie daraus kreative Geschenke gestalteten. Im Stopp-Motion-Film-Kurs setzten sie ihre Eindrücke aus einem Besuch im Naturama-Museum künstlerisch um und schufen zehn beeindruckende Kurzfilme, die beim Tag der offenen Tür der Schule im Juni präsentiert werden. Im «Re-Loved»-Kurs erweckten die Teilnehmenden durch Upcycling alte Kleidungsstücke zu neuem Leben, und im Repaircafé wurden Gegenstände repariert, die ansonsten weggeworfen worden wären.

Auch politische Bildung war ein grosses Thema, mit einem Schwerpunkt auf der Rolle der Medien als vierte Gewalt. Die Schülerinnen und Schüler analysierten Zeitungen und entwarfen eigene Titelseiten für eine Ausstellung. Exkursionen führten sie ins SRF-Studio in Zürich und ins Verlags- und Druckhaus von CH Media in Aarau. Im Sitzungssaal des Grossratsgebäudes hatten mutige Jugendliche zudem die Gelegenheit, ihre Debattierfähigkeiten unter Beweis zu stellen. Der Schwerpunkt für die baldigen Lehrlinge der achten Klassen lag hingegen auf der beruflichen Orientierung. Die Schülerinnen und Schüler nahmen an Vorstellungsgesprächen im Rahmen des Programms «Schule trifft Wirtschaft» teil, und bekamen dort wertvolles Feedback von Berufspersonen. Betriebsbesichtigungen boten praxisnahe Einblicke in verschiedene Berufsfelder. Dazu ging es zum Beispiel in die Brauerei Feldschlösschen in Rheinfelden und in einen Hörsaal der Universität Basel. Podiumsgespräche mit Lehrlingen aus verschiedenen Betrieben ermöglichten es den Lernenden, aus erster Hand mehr über künftige Berufsfelder zu erfahren.

Den Abschluss der Woche bildete der «Tag der Toleranz». Die Lernenden erstellten Plakate, die zu jedem Buchstaben des Alphabets eine Botschaft zur Toleranz vermittelten. Diese wurden in einer Ausstellung den interessierten Eltern präsentiert. Zudem setzten sich die Jugendlichen mit dem Thema Antisemitismus auseinander, unterstützt durch Module zu «Fake News» und «Hate Speech».

Die Gelegenheit, durch aktive Mitarbeit an Projekten wertvolle Erfahrungen zu sammeln, kam durch die Bank weg gut an und war nicht zuletzt durch die rege Beteiligung der Lernenden ein grosser Erfolg. (mgt)