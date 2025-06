Bienenhaus brennt im Möhliner Burstel nieder

In unmittelbarer Nähe zum Naturschutzgebiet Burstel geriet am Mittwoch über die Mittagszeit ein Bienenhäuschen in Vollbrand. Von einem Fahrradfahrer bemerkt, wurde anschliessend die Feuerwehr Möhlin alarmiert, die mit zehn Einsatzkräften ausrückte. Die gute Nachricht: Bienen befanden sich nicht im oder ums Haus (ob Bienen dort gehalten wurden, ist der Redaktion nicht bekannt). Das Feuer zerstörte das Häuschen komplett, wie Jürg Wirthlin von der Feuerwehr Möhlin erklärt. Die Brandursache ist Gegenstand der Ermittlungen. (rw)