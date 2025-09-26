Immobilien
Bienenfreundliche Landwirtschaft fördern

  26.09.2025 Aargau
Honigbiene auf Weissklee. Foto: zVg
Wild- und Honigbienen sind für die Bestäubung vieler landwirtschaftlicher Kulturen unersetzlich. Landwirte und Imker im Kanton Aargau haben deshalb in einem 8-jährigen Projekt Massnahmen getestet, mit denen die landwirtschaftliche Bewirtschaftung bienenfreundlicher gestaltet werden ...

