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Beziehung im Härtetest

  09.06.2026 Wölflinswil
Das Verhältnis zwischen Roger Fricker und Giuliano Sabato war schon besser. Fotos: Simone Rufli
Das Verhältnis zwischen Roger Fricker und Giuliano Sabato war schon besser. Fotos: Simone Rufli

will eigenständige Verwaltung, Oberhof reagiert verärgert

habe ein Angebot zur Anpassung des Gemeinschaftsverwaltungs-Vertrags abgelehnt, sagt Wölflinswils Gemeindeammann Giuliano Sabato. Oberhofs Gemeindeammann Roger Fricker spricht von einer Fehlinterpretation.

Simone ...

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