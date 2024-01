Bewohnerverein Augarten dankt

Neujahrsempfang im «Pelikan» gefeiert

Vieles und viele machten 2023 für den Augarten zu einem besonderen Jahr. Zahlreiche Gäste aus Quartier und Stadt – darunter Stadtammann Franco Mazzi und weitere Stadträtinnen und Stadträte – folgten der Einladung zum Neujahrsempfang am vergangenen Freitag im «Pelikan». In einer vergnüglichen und anregenden Rückschau liess Christian Müller das Jubiläumsjahr «50 Jahre Bewohnerverein» Revue passieren. Bea Bieber, OK-Präsidentin des Augarten-Anlasses, lenkte den Blick auf die heissen Tage des Festes, aber auch die nachhaltigen Neuerungen in und um das Quartier: den Gesundheitskiosk, das Repair-Café und den Achtsamkeitspfad. Auch in Zukunft wird der Bewohnerverein mit ihr und den ihr verbundenen Institutionen der Stadt für die Lebensqualität des Augartens arbeiten.

Humorvoll und hintersinnig trug Arnold Fischer aus seinem Vorwort zu den Rheinfelder Neujahrsblättern 2024 vor. In seiner Geschichte des Ankommens und Bleibens in der grössten Siedlung von Rheinfelden spiegeln sich viele Episoden der «Altersprominenz» des Augartens. Die Bewohner dürfen sich auch künftig auf seine Beiträge in der Quartierszeitung «Spatz» freuen. Diese wird – so führte Christian Müller aus – 2024 auch digital in Schrift und Wort in verschiedenen Sprachen über PC und Smart-Phone verfügbar werden. Peter Geiselhart, Jugendarbeiter des Schjkk Rheinfelden sowie Musiker und Produzent, präsentierte zwei Eigenkompositionen, verfügbar auf youtube. «Ich bin es chind» wurde aufgenommen mit Schulkindern in Magden im Rahmen der Unicef-Zertifizierung «kinderfreundliche Gemeinde». Mit Kindern aus dem Augarten produzierte er das Lied «Leben ist schön». Bewohnerverein und Juniors im Quartier freuen sich sehr auf die weitere Arbeit mit Peter Reimtgut. Ebenfalls mit Blumen dankte der Vorstand seiner grossartigen Assistentin Özlem Özcevik. «Jeden Tag baut sie Brücken – zwischen Generationen, Kulturen, Sprachen – einfach so. Mit Menschen wie ihr gelingt die Zukunft im Augarten.»

Begleitet wurde das Programm mit der Projektion der 1300 Bilder der Fotoausstellung «Erinnerungen für die Zukunft» aus dem letzten Jahr. Nach solider Verpflegung vom hausgemachten Buffet und langen launigen Gesprächen kehrte Stunden später im Zentrum des Augartens wieder winterliche Ruhe ein. (mgt)