Maibummel des MTV Gipf-Oberfrick

Bei besten Frühlingsbedingungen führte der Männerturnverein Gipf-Oberfrick am vergangenen Sonntag seinen traditionellen Maibummel durch. Insgesamt 45 Personen – Turner, Angehörige und Kinder – nahmen teil und machten sich vom Gemeindehaus aus auf den Weg Richtung Wendelhof. Die Wanderung durch die blühende Landschaft wurde von Hanspeter Meng souverän geleitet.

Auf dem Wendelhof angekommen, erwartete die Gruppe ein reichhaltiger Brunch: eine feine kalte Platte sowie Rösti mit Spiegelei und Speck sorgten für beste Stärkung nach dem Aufstieg. Susi und Sarah kümmerten sich mit viel Engagement um die ausgezeichnete Bewirtung und eine rundum gemütliche Atmosphäre. Der Anlass bot eine gelungene Mischung aus Bewegung, Natur und Geselligkeit.

In kameradschaftlicher Runde, begleitet von anregenden Gesprächen und der eindrücklichen Aussicht über die Region, liessen die Teilnehmenden den gelungenen Tag ausklingen. (mgt)