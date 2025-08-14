Bewegung macht Freude

Patienten-Sport- und Spielfest der Reha

Zusammen mit erfolgreichen Spitzensportlern aus der Region «spielten» am Dienstag zahlreiche Patienten der Reha an unterhaltenden Bewegungsstationen. Dabei standen die Bewegung und die Freude im Vordergrund.

Bereits zum 22. Mal lud die Reha zum Patienten-Sportund Spielfest. Diese beliebte Veranstaltung hat sich zu einem besonderen Ereignis entwickelt, auf das sich sowohl die Patientinnen und Patienten als auch die Angehörigen freuen. Beim Sport- und Spielfest gab es zahlreiche Spiel- und Bewegungsstationen, die von erfahrenen Therapeutinnen und Therapeuten sorgfältig zusammengestellt wurden, um den individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen der Teilnehmenden gerecht zu werden. Zu den Aktivitäten gehörten unter anderem Kegeln, ein Parcours, Tischfussball, Dosenwerfen und verschiedene Koordinationsspiele. Das Ziel bestand darin, die Freude an Bewegung zu fördern und die Rehabilitation bestmöglich zu unterstützen.

Support von Spitzensportlern

Die Teilnehmer wurden von sogenannten «Botschaftern» unterstützt. Unter ihnen war auch Romy Burkhard, Stabhochspringerin des Schweizer Nachwuchs-Nationalkaders. Sie hat das Ziel, an den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles teilzunehmen. Auch dabei war Matthias Kyburz, einer der besten Orientierungsläufer der Welt. Er hat letztes Jahr sogar im Marathon an den Olympischen Spielen in Paris teilgenommen und den hervorragenden 30. Platz belegt. Auch Nora Meister, Para-Schwimmerin aus dem Aargau, die an den Paralympics in Tokio 2021 mit Bronze und in Paris 2024 mit Silber ihre Spuren auf der grössten Bühne hinterlassen hat, unterstützte das Sport- und Spielfest. Als Team dabei war die erste Mannschaft des TV Möhlin, sie spielt seit vielen Jahren erfolgreich in der Nationalliga B. Im Anschluss an das Sport- und Spielfest lud die Klinik alle Patientinnen und Patienten, ihre Angehörigen, Helferinnen und Helfer sowie Gäste zu einem Grillplausch auf der Terrasse ein. Die Organisatoren dankten auch dem Zivilschutz Unteres Fricktal für ihre Unterstützung. Ohne ihren Beitrag wäre dieses besondere Fest nicht möglich gewesen. Die Reha Rheinfelden unter der Leitung von CEO Leo Bonati beschäftigt in der Zwischenzeit rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie ist eine privatrechtliche Stiftung auf gemeinnütziger Basis mit öffentlichen Leistungsaufträgen. Sie pflegt langjährige Kooperationen mit Spitälern, Organisationen und Institutionen aus dem Sozial- und Gesundheitswesen. Seit gut einem Jahr gehört auch das Park-Hotel am Rhein, das unter anderem die Klinik Salina beherbergt, zur Gruppe. Das Park-Hotel bietet 33 Hotelzimmer sowie 23 Seniorenresidenzen. (mgt/nfz)