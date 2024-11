Bewegende Gedenkfeier vor anstehender Gräberräumung

Zuzgen befasst sich mit der künftigen Friedhofsgestaltung

Im hiesigen Kulturkreis bleiben Grabreihen auf dem Friedhof in der Regel für zwanzig Jahre bestehen, dann werden sie geräumt. Gewöhnlich ist dies nach Allerseelen der Fall. Auch auf dem Friedhof in Zuzgen haben in diesem Jahr drei weitere Grabreihen die Grabesruhe von zwanzig Jahren erreicht. Sie werden im Frühjahr 2025 geräumt.

Damit die geplante Räumung der Gräber nicht als ein abruptes formelles Ende in Erinnerung bleiben wird, wurde der traditionelle Gräberbesuch am Chilbi-Sonntag vom 3. November erstmals mit einer Gedenkfeier für die Verstorbenen in den Gräbern der drei Grabreihen, die im Frühjahr 2025 abgeräumt werden, verbunden. Musikalisch wurde diese Gedenkfeier durch die Brass Band Zuzgen umrahmt.

Die Angehörigen der Verstorbenen, deren Gräber demnächst geräumt werden, wurden zu dieser ökumenischen Feier speziell eingeladen.

Viele von ihnen kamen aus der ganzen Schweiz; Grosseltern haben mit ihren Kindern und Enkelkindern zusammen der Verstorbenen gedacht. Es gab viele positive Rückmeldungen, vor allem auch von Personen, die eine Gräberaufhebung an anderen Orten schon ganz anders erlebt haben: «Plötzlich war das Grab weg.»

Ideen für die künftige Gestaltung des Friedhofs

Im Anschluss an die Zeremonie bot sich die Gelegenheit, zusammen mit dem Gemeinderat und Mitgliedern einer Arbeitsgruppe Ideen zur Zukunftsgestaltung des Friedhofs zu diskutieren. Eine der Ideen hinter diesem Projekt ist, dass der Friedhof auch weiterhin ein Ort der Begegnung und Erinnerung an die Verstorbenen bleiben soll. Eine Möglichkeit dazu könnte ein Erinnerungsfeld sein, das auf dem Friedhof neu gestaltet werden soll: darauf könnten die Grabmäler von abgeräumten Gräbern weiterhin verbleiben. «Wir hoffen, dass so möglichst viele Grabmäler erhalten werden können», hält Klaus Hollinger, Präsident der römisch-katholischen Kirchenpflege Zuzgen fest. (mgt)