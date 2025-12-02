Immobilien
Bevölkerungsumfrage: Gute Noten für Frick

  02.12.2025 Frick
Die Gemeinde Frick hat in der Befragung eine gute Bewertung erhalten. Vor allem die gute Verkehrsanbindung und die Einkaufsmöglichkeiten werden geschätzt. Foto: zVg
Die Gemeinde Frick hat in der Befragung eine gute Bewertung erhalten. Vor allem die gute Verkehrsanbindung und die Einkaufsmöglichkeiten werden geschätzt. Foto: zVg

Fast die Hälfte sehen Frick sehr nahe am Ideal einer Gemeinde

Die Gemeinde Frick ist bei der Einwohnerschaft beliebt. Dies hat eine Bevölkerungsumfrage ergeben. Nur gerade 1 Prozent der Befragten zeigt sich generell unzufrieden.

Die Gemeinde Frick liess durch ein ...

