Bevölkerungsumfrage: Gute Noten für Frick

Die Gemeinde Frick ist bei der Einwohnerschaft beliebt. Dies hat eine Bevölkerungsumfrage ergeben. Nur gerade 1 Prozent der Befragten zeigt sich generell unzufrieden.

Fast die Hälfte sehen Frick sehr nahe am Ideal einer Gemeinde

Die Gemeinde Frick liess durch ein externes Institut erstmals eine repräsentative Bevölkerungsumfrage durchführen. Die Ergebnisse zeigen, dass fast die Hälfte Frick sehr nahe am Ideal einer Gemeinde sehen. Über zwei Drittel der Befragten nannten dabei die gute Verkehrsanbindung und die Einkaufsmöglichkeiten als positive Aspekte. Auch die Infrastruktur und die Lebens- und Wohnqualität schneiden gut ab.

Verkehr, Wachstum und Finanzen werden kritisch gesehen

Kritisch wird der Verkehr und seine Auswirkungen beurteilt. Fast drei Viertel der Befragten sehen den Verkehr als Problem. Die Finanzlage wie auch die Höhe der Steuern im Verhältnis zu den Leistungen der Gemeinde werden ebenfalls eher negativ beurteilt. Allerdings ist die Beurteilung dieser finanziellen Punkte nicht schlechter als in Gemeinden derselben Vergleichskategorie. Auch das starke Wachstum mit dichten Überbauungen sieht die Bevölkerung laut Umfrage kritisch.

Öffentlicher Verkehr und Einkaufsmöglichkeiten positiv

Bei den Wohnorteigenschaften werden die Einkaufsmöglichkeiten für Artikel des täglichen Bedarfs und das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln am besten bewertet. Auch die Sport- und Vereinsangebote werden sehr geschätzt. Bei der Zufriedenheit mit der Gemeinde werden die Arbeit der Gemeindeverwaltung und die öffentliche Sicherheit tagsüber im Vergleich mit Gemeinden der gleichen Grössenkategorie besonders gut beurteilt.

Differenzierte Bewertung der Schulen

Das Schulangebot vor Ort und die schulischen Betreuungsangebote schliessen in der Umfrage im Vergleich zu ähnlich gelagerten Gemeinden positiv ab. Die schulische Infrastruktur wie auch die Unterrichtsqualität liegen in der Umfrage leicht unter den Vergleichswerten ähnlicher Gemeinden. Das Gesundheitsangebot w ird durchwegs positiv und besser als jenes ähnlich grosser Gemeinden gewertet. Der Benchmark für das Spitex-Angebot, die medizinische Versorgung vor Ort, die Altersbetreuung wie auch die Gesundheitsprävention liegt ausnahmslos höher. Der Bericht zur Umfrage wird auf www. frick.ch aufgeschaltet. Der Gemeinderat plant, die Bevölkerungsbefragung in vier Jahren erneut durchzuführen. Dann wird es auch möglich sein, Vergleiche zur ersten Befragung zu ziehen. (mgt/nfz)