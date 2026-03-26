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Bevölkerung wächst und wird älter

  26.03.2026 Aargau

Ende 2025 lebten 743 643 Menschen im Kanton Aargau. Das sind 8107 Personen oder 1,1 Prozent mehr als 2024. Hauptgrund für diese Bevölkerungszunahme ist wie in den Vorjahren die positive Wanderungsbilanz: Sie beträgt im Jahr 2025 7127 Personen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich ...

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