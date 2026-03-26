Bevölkerung wächst und wird älter

Ende 2025 lebten 743 643 Menschen im Kanton Aargau. Das sind 8107 Personen oder 1,1 Prozent mehr als 2024. Hauptgrund für diese Bevölkerungszunahme ist wie in den Vorjahren die positive Wanderungsbilanz: Sie beträgt im Jahr 2025 7127 Personen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich ...

Ende 2025 lebten 743 643 Menschen im Kanton Aargau. Das sind 8107 Personen oder 1,1 Prozent mehr als 2024. Hauptgrund für diese Bevölkerungszunahme ist wie in den Vorjahren die positive Wanderungsbilanz: Sie beträgt im Jahr 2025 7127 Personen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich das Wachstum jedoch leicht abgeschwächt. Von der ständigen Wohnbevölkerung sind 534 379 Personen Schweizerinnen und Schweizer und 209 264 Personen ausländische Staatsangehörige. Der Ausländeranteil beträgt somit 28,1 Prozent. Die Zahl der Geburten ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent auf 6193 gesunken. Gleichzeitig hat die Zahl der Todesfälle zugenommen: Sie ist um 3,4 Prozent auf 5559 gestiegen. Aus dem Ausland sind 4484 Personen mehr in den Aargau zu- als weggezogen, aus anderen Kantonen 2175 Personen. Die stagnierenden Geburtenzahlen und die steigende Lebenserwartung verschieben die Altersstruktur deutlich hin zu höheren Altersklassen. (nfz)