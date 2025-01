«Besuchsdienst Möhlin» ist Verein des Jahres

Ausgezeichnet an der Präsidialkonferenz

Knapp einhundert Vertreterinnen und Vertreter von Vereinen, Kommissionen und Trägerschaften trafen sich am 20. Januar an der Präsidialkonferenz in Möhlin zum alljährlichen Austausch.

Am Beispiel des Kinderund Jugendfestes 2024, welches unter Federführung des Familienzentrums (FAZ) und der Jugendarbeit Möhlin (Jam!) mit 31 Vereinen und Kommissionen durchgeführt worden war, zeigte Gemeindeammann Markus Fäs auf, dass man gemeinsam Grossartiges leisten und dabei erst noch gegenseitig profitieren kann – solange man im Austausch bleibt. Hierfür soll das Präsidialtreffen weiterhin unterstützend wirken.

Der Ausblick

Markus Fäs informierte über die bevorstehenden Anlässe im Dorf und Jubiläen: Der Samariterverein feiert seinen 100. Geburtstag, die Fischerzunft Möhlin-Ryburg ihr 75-Jahr-Jubiläum. Die Kulturkommission, vertreten durch Dominik Pfoster (Präsident), verrät bereits jetzt: Das Jahr 2026 wird im Zeichen der Kultur und des Miteinanders stehen. Anlässlich ihres 60. Geburtstags plant sie ein Kulturangebot, bei dem die Gemeinschaft grossgeschrieben wird.

Intensive Nutzung der öffentlichen Liegenschaften

Mit acht zur Verfügung stehenden Liegenschaften respektive Räumlichkeiten, wovon fünf Sport- und Mehrzweckhallen sind, ist die Gemeinde Möhlin bestrebt, den Bedürfnissen der Schulen, Vereine und Institutionen gerecht zu werden. Mit der Übersicht von Urs Baltischwiler (Sektionsleiter Liegenschaften) zeigte sich, dass die Sporthallen bereits zu 100 Prozent ausgelastet sind. Viel Spielraum bleibt daher in Bezug auf weitere Anfragen für eine zusätzliche Nutzung nicht. Mit rund 226 Gesuchen im Jahr ist der administrative Aufwand gross und die damit verbundenen personellen Ressourcen fürs Bereitstellen und Reinigen enorm. «Die Nutzung der Liegenschaften für die Schulen sicherzustellen, hat absolute Priorität. Dennoch setzen wir alles daran, auch weiterhin auf die Bedürfnisse von Vereinen und Institutionen einzugehen», so Urs Baltischwiler.

Verein des Jahres

Traditionell verleiht die Gemeinde an der Präsidialkonferenz den Titel «Verein des Jahres». Fürs 2024 wurde der Besuchsdienst Möhlin erkoren. Mit seinen ehrenamtlichen und geschulten Besuchenden ermöglicht er Menschen, die aus verschiedenen Gründen keinen sozialen Anschluss haben, auf Wunsch eine vertrauensvolle wie auch längerfristige Beziehung und damit Lebensqualität. Denn die Besuche finden nicht nur einmalig, sondern wöchentlich wiederkehrend statt. In Anbetracht, dass sich der Verein nur durch Spenden und Mitgliederbeiträge finanziert – die Anspruchsgruppen müssen für dieses A ngebot nicht bezahlen – ist dies eine äusserst bemerkenswerte Leistung. (mgt)