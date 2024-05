Besucheransturm beim «Frühlingserwachen»

Am 1. Mai war in Rheinfelden viel los

Schönes Wetter, viele Leute und gute Stimmung: Das «Frühlingserwachen» am Mittwoch war ein Publikumsmagnet. Rheinfelden präsentierte sich von seiner besten Seite.

Valentin Zumsteg

Zufriedene Gesichter bei den Rheinfelder Detaillisten und Gastronomen: Das «Frühlingserwachen» von Pro Altstadt am Tag der Arbeit hat das Städtchen aufblühen lassen. Scharen von Besucherinnen und Besuchern nutzten den für viele freien Tag, um bei schönem Wetter durch die Gassen zu schlendern und das Leben zu geniessen. Es wurde ihnen einiges geboten: Die Modeschau auf dem Zähringerplatz war ein Hingucker, der viele Schaulustige anzog. Zwölf Rheinfelder Geschäfte waren dabei und zeigten ihre Kleidungsstücke, Schuhe und Accessoires aus der aktuellen Kollektion. «Das ist etwas sehr Spezielles, dass sich so viele Geschäfte am gleichen Anlass beteiligen», sagte Marlise Brogli, die durch die Show führte. Nicht aktuell, sondern historisch waren die Kleider, welche die beiden Models des Fricktaler Museums präsentierten. Ihre Kleider stammten aus den 1930er-Jahren.

Die Besucherinnen und Besucher konnten aber nicht nur zuschauen, sondern auch selbst aktiv werden, sei es beim Papierschöpfen der Stadtbibliothek, bei der Fitness-Session des Parkresorts oder beim Fächerbasteln am Stand des Fricktaler Museums. Wer hoch hinaus wollte, bestieg den Storchennest-Turm. Natürlich liess sich auch gut einkaufen und einkehren, über 60 Geschäfte und Gastrobetriebe hatten geöffnet und dürften einen schönen Umsatz erzielt haben.

«Zusammenhalt wird geschätzt»

«Es hat sehr viele Leute im Städtchen, bereits seit am Morgen», sagte Matthias H. Wiedmer vom Vorstand der Pro Altstadt. Er lobte die Organisation und die gute Zusammenarbeit aller Beteiligter. «Dieser Zusammenhalt wird von Besucherinnen und Besuchern geschätzt», so Wiedmer. Ähnlich tönte es von City-Managerin Corinne Caracuta: «Die Stimmung ist megatoll und das Wetter spielt perfekt mit.»

Ein durchwegs gelungener Anlass also, der viele Leute aus dem ganzen Fricktal, den beiden Basel und aus dem Badischen angelockt hat.