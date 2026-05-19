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Besuch im Museum zum Anfassen

  19.05.2026 Sulz
Ewald Kalt (Bild links) erklärt, auf was es beim Restaurieren der Strickmaschinen ankommt. Marlene Weiss (Bild rechts) führt die Strickmaschine vor.
Ewald Kalt (Bild links) erklärt, auf was es beim Restaurieren der Strickmaschinen ankommt. Marlene Weiss (Bild rechts) führt die Strickmaschine vor.

Spannende Einblicke ins Handwerk der Nagler und Strickerinnen von Sulz

Am Sonntag, einen Tag vor dem Internationalen Museumstags von gestern Montag, öffnete die KulturWerk-Stadt Sulz ihre Tore. Das Publikum kam und liess sich informieren.

Ludwig Dünner

Jedes Jahr am 18. ...

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