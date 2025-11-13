Besuch einer Grossbaustelle

Vor einigen Tagen konnten die Schützenveteranen aus Kaisten und Sulz/Laufenburg die FlexBase-Baustelle in Laufenburg besichtigen. Eine Einführung zum grossen Projekt erhielten die Teilnehmenden in der ehemaligen Swissgrid-Kommandozentrale. Dank der guten Lage in Laufenburg mit dem Drehkreuz des Stromverbundes aus ganz Europa entsteht hier ein riesiger Energiespeicher. Das imposante Bauvorhaben sollte Ende 2028/2029 fertig gestellt sein. Ab diesem Zeitpunkt können eventuelle Stromunterbrüche durch die neue Anlage kompensiert und bis zu einer Stunde überbrückt werden, erfuhren die interessiert lauschenden Schützenveteranen. Bei einem allfälligen Blackout könne der zukünftige Speicher den Neustart der ausgefallenen Anlagen mit Energie unterstützen. Die grossen Investitionen seien zukunftsweisend für das Gebiet. Gemäss den Ausführungen handelt es sich hier in Laufenburg um die momentan grösste Baustelle der Schweiz. Vom Dach des ehemaligen Swissgrid-Gebäudes, neu dem Bürogebäude der FlexBase, konnten die Schützenveteranen das emsige Treiben auf der Grossbaustelle bei einem Apéro verfolgen.

Der Ausf lug der 22 Teilnehmenden aus Kaisten und 19 aus Sulz fand seinen Abschluss mit einem feinen Nachtessen und vielen guten Gesprächen im Restaurant Pinte in Sisseln. (mgt)