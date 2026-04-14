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BESUCH BEI FLEXBASE – SULZER WANDERVÖGEL UNTERWEGS

  14.04.2026 Sulz
Foto: zVg
Foto: zVg

Die Wandervögel, eine Gruppe von Pensionierten aus Sulz, unternehmen jeweils am Donnerstag eine Wanderung mit geselligem Beisammensein. Letzthin stand ein Besuch bei der Firma FlexBase in Laufenburg im Programm. Die 18-köpfige Gruppe wurde von den Herren Raffael Schmid und Diego Ochsner ...

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