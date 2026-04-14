BESUCH BEI FLEXBASE – SULZER WANDERVÖGEL UNTERWEGS

Die Wandervögel, eine Gruppe von Pensionierten aus Sulz, unternehmen jeweils am Donnerstag eine Wanderung mit geselligem Beisammensein. Letzthin stand ein Besuch bei der Firma FlexBase in Laufenburg im Programm. Die 18-köpfige Gruppe wurde von den Herren Raffael Schmid und Diego Ochsner von der FlexBase empfangen und über den Neubau des Technologiezentrums in Laufenburg informiert. Die interessanten Ausführungen über den zeitlichen Ablauf des Bauvorhabens, die technischen Gegebenheiten rund um das Vorhaben und die geplanten Ausbauschritte haben die Anwesenden überrascht, was sich auch in einer längeren Diskussion über gestellte Fragen gezeigt hat. Im Anschluss wurden die Gäste auf dem Dach des bestehenden Gebäudes zu einem Apéro geladen. Die Zeit während dem Apéro wurde genutzt, um die grosse Baustelle von oben zu besichtigen. Die Wandervögel bedanken sich bei der Firma FlexBase und den beiden Herren der Firma für den interessanten Nachmittag. (mgt)



