Besuch auf dem Roche-Turm

Ein langgehegter Wunsch ging in Erfüllung, als die Mitglieder des christkatholischen Männervereins Möhlin herzlich empfangen und durch Herrn Erismann über Funktion und Innenleben des Roche-Turms orientiert wurden.

Zum grössten Teil sind es Büros und Konferenzzimmer. Anstelle eines Aussen-Cafés, das infolge Platzmangels nicht realisierbar war, wurde die Natur in den Innenbereich geholt und ganze Wände mit Grünpflanzen bereichert. Im 47. Stock entstand eine gemütliche Lounge, wo ein Apéro serviert wurde. In den zwei obersten Stockwerken ist die ganze Technik installiert. Nochmals ein letzter Blick ringsum, bevor der Lift die begeisterten Besucher in Windeseile und schwerelos wieder auf den Boden der Wirklichkeit zurückbrachte. (mgt)