Bestzeiten als Sprungbrett auf die nationale Bühne

Der Schwimmclub Fricktal nahm mit 24 Schwimmern sowie vier Coaches am Mehrkampf-Cup in Suhr teil, der vom Schwimmclub Aarefisch Aarau organisiert wurde. Die Fricktaler Athletinnen und Athleten überzeugten mit zahlreichen starken Rennen, teils markanten Leistungssteigerungen und einer hohen ...

Der Schwimmclub Fricktal nahm mit 24 Schwimmern sowie vier Coaches am Mehrkampf-Cup in Suhr teil, der vom Schwimmclub Aarefisch Aarau organisiert wurde. Die Fricktaler Athletinnen und Athleten überzeugten mit zahlreichen starken Rennen, teils markanten Leistungssteigerungen und einer hohen Bestzeiten-Quote.

Erfolgreichste Schwimmerin war Malin Borel, Jahrgang 12, mit einer Goldmedaille über 100m Freistil und einer Silbermedaille über 50m Rücken. Roman Stashnov, Jahrgang 11, schwamm sich gleich dreimal auf den dritten Platz über 50m Rücken, 100m Brust mit neuer persönlicher Bestzeit und über 200m Brust. Er unterbot über 100m Brust die Limitenzeit für die Nachwuchsschweizermeisterschaften. Arik Benz, Jahrgang 12, zeigte seine Stärke über 50m Freistil und wurde Zweiter. Seine Teamkollegin Marie Bärenwaldt, Jahrgang 16, schwamm zum ersten Mal auf der 50m-Bahn 100m Freistil und wurde in ihrer Kategorie gleich Zweite. Als Highlight des Wettkampfs schwamm Lamar Horani, Jahrgang 13, über 200m Schmetterling mit 2:57.33 eine neue persönliche Bestzeit und gewann Bronze. Mit dieser Zeit unterbot sie auch gleich die Limitezeit für die Nachwuchsschweizermeisterschaften. Die Mannschaft des SC Fricktal schwamm an diesem Wettkampf 40 persönliche Bestzeiten.

Damit haben sich Stand heute zwei Schwimmerinnen für die Nachwuchsschweizermeisterschaften qualifiziert: Malin Borel und Lamar Horani. Für die übrigen Schwimmer bieten die Regionalmeisterschaften in Aarau die letzte Gelegenheit, sich ebenfalls für die die nationale Meisterschaft zu qualifizieren. (mgt)