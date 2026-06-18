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Bestzeiten als Sprungbrett auf die nationale Bühne

  18.06.2026 Fricktal, Sport
Viele persönliche Bestzeiten erzielten die Sportler des SC Fricktal. Foto: zVg
Viele persönliche Bestzeiten erzielten die Sportler des SC Fricktal. Foto: zVg

Der Schwimmclub Fricktal nahm mit 24 Schwimmern sowie vier Coaches am Mehrkampf-Cup in Suhr teil, der vom Schwimmclub Aarefisch Aarau organisiert wurde. Die Fricktaler Athletinnen und Athleten überzeugten mit zahlreichen starken Rennen, teils markanten Leistungssteigerungen und einer hohen ...

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