Besser und früher Deutsch lernen

Aktuelle Leistungstests belegen: Viele Schülerinnen und Schüler verfügen in Deutsch nicht über die angestrebten Grundkompetenzen. Auf Drängen des Grossen Rates hat die Aargauer Regierung das Departement Bildung, Kultur und Sport beauftragt, ein Strategiepaket zum Thema ...

Aktuelle Leistungstests belegen: Viele Schülerinnen und Schüler verfügen in Deutsch nicht über die angestrebten Grundkompetenzen. Auf Drängen des Grossen Rates hat die Aargauer Regierung das Departement Bildung, Kultur und Sport beauftragt, ein Strategiepaket zum Thema Sprachen an der Volksschule zu erarbeiten.

20 Prozent der Aargauer Jugendlichen haben am Ende der 9. Klasse die definierten Grundkompetenzen im Fach Deutsch nicht erreicht. Auch in Französisch erreichten viele Schülerinnen und Schüler die angestrebten Grundkompetenzen nicht. An der Realschule waren die Leistungen deutlich tiefer als in der Sekundar- und der Bezirksschule. Zudem zeigen weitere Auswertungen, dass die Leistungen in Klassen mit einem sehr hohen Anteil an fremdsprachigen Lernenden tendenziell niedriger sind. Dies betrifft wiederum die Realschule besonders stark: Im Jahr 2024 wiesen in der Realschule 60 Prozent der Klassen einen Fremdsprachigenanteil von 50 Prozent oder mehr auf. Aber auch Kinder deutscher Muttersprache zeigten teilweise deutliche Defizite bei ihren Sprachkompetenzen. Dies kann unter anderem auf mangelnde verbale Interaktion zwischen Kindern und Erwachsenen oder auch auf zu frühen oder exzessiven Medienkonsum zurückzuführen sein.

Um diesen unbefriedigenden Ergebnissen entgegenzuwirken, beauftragt der Regierungsrat nun das Departement Bildung mit der Erarbeitung eines Strategiepakets zum Thema Sprachen für die Aargauer Volksschule. Es schliesst auch den Bereich der Fremdsprachen ein. Das Strategiepaket umfasst die Deutschförderung und schulische Integration fremdsprachiger Schülerinnen und Schüler, die Stärkung der Deutschkompetenzen aller Schüler sowie eine Fremdsprachenstrategie für Englisch und Französisch.

Im Fokus steht der Aufbau der Unterrichtssprache Deutsch als Grundlage für jedes weitere Lernen. Insbesondere bei fremdsprachigen Schülerinnen und Schülern ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie so früh wie möglich der deutschen Sprache mächtig werden, unabhängig vom Alter und vom Eintritt in die jeweilige Schulstufe. (nfz)