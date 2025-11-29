Immobilien
Besondere Musik mit Pascal Deuber

  29.11.2025 Fokus
Pascal Deuber hat besondere Perlen aus Archiven geholt. Foto: zVg
Pascal Deuber hat besondere Perlen aus Archiven geholt. Foto: zVg

Auftritte mit dem Orchester Gelterkinden

Das verspricht ein musikalischer Leckerbissen zu werden: Der Rheinfelder Hornist Pascal Deuber tritt am 13. und 14. Dezember mit dem Orchester Gelterkinden auf. Zu hören sind Hornkonzerte von Schweizer Komponisten. Die Werke hat Deuber in ...

