Besondere Musik mit Pascal Deuber

Auftritte mit dem Orchester Gelterkinden

Das verspricht ein musikalischer Leckerbissen zu werden: Der Rheinfelder Hornist Pascal Deuber tritt am 13. und 14. Dezember mit dem Orchester Gelterkinden auf. Zu hören sind Hornkonzerte von Schweizer Komponisten. Die Werke hat Deuber in Archiven ausgegraben und aufbereitet.

Valentin Zumsteg

Die Karriere von Pascal Deuber ist beeindruckend: Der Rheinfelder, 1992 geboren, studierte an der Musikhochschule in Basel. Danach war er Solohornist im Sinfonieorchester Wuppertal und im Philharmonischen Staatsorchester Hamburg, bevor er 2019 Solohornist im Bayerischen Staatsorchester wurde. Seit 2024 lebt er mit seiner Familie wieder in Rheinfelden, wo er 2024 auch beim Open Air-Projekt «Open Classics am Rhein» auftrat. Heute spielt er unter anderem beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks und beim Tonhalle-Orchester in Zürich.

«Keine Ahnung, was uns erwartete»

Bald ist er wieder in der Region zu hören. Am 13. Dezember tritt er mit dem Orchester Gelterkinden unter der Leitung von Raphael Ilg in der Stadtkirche Rheinfelden auf, am 14. Dezember folgt ein zweites Konzert im Marabu in Gelterkinden. Die Idee zu diesen Konzerten hatten zwei Mitspieler des Orchesters Gelterkinden, die Pascal Deuber in seiner frühen Jugend in Rheinfelden kennenlernten und ihn teilweise auf dem Horn selbst unterrichteten.

«Pascal Deuber war bereit, als Horn-Solist mit uns aufzutreten. Bedingung allerdings war, dass er bei dieser Gelegenheit verschiedene Hornkonzerte von Schweizer Komponisten in Archiven ausgraben, aufbereiten und mit uns aufführen kann», hält Gerhard Schafroth, Präsident des Orchesters Gelterkinden, fest. «Wir hatten keine Ahnung, was uns erwartete, aber die Chancen standen nicht schlecht, mit so einem hervorragenden Solisten tolle Musik aufführen zu können», so Schafroth.

Die ausgewählten kurzen Hornkonzerte der Komponisten Walther Geiser, Carl Futterer und Frederick Charles Hay machen den Mitgliedern des Amateur-Orchesters Spass, auch wenn das Erarbeiten dieser Werke nicht immer ganz einfach gewesen sei. «Beim Capriccio für Horn und Orchester von Futterer handelt es sich wahrscheinlich um eine Uraufführung, da die archivierten, unveröffentlichten Noten erst durch Pascal Deuber in einen Zustand der Aufführbarkeit aufbereitet worden sind», so Gerhard Schafroth.

Das Publikum darf sich also auf musikalische Raritäten freuen. Eingeleitet werden die beiden Konzerte durch die Ouvertüre «Hänsel und Gretel» von Humperdinck und abgeschlossen durch die symphonische Dichtung «Ein feste Burg ist unser Gott» von Joachim Raff, ebenfalls ein Schweizer Komponist.

Pascal Deuber und das Orchester Gelterkinden: Samstag, 13. Dezember, 19 Uhr, Stadtkirche Rheinfelden. Sonntag, 14. Dezember, 17 Uhr, Marabu Gelterkinden.

www.orchestergelterkinden.ch