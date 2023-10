Besondere Gäste im Sparblig

Betriebsausflug des Trefferanzeige-Lieferanten

Zwischen der Betriebskommission der Gemeinschaftsschiessanlage GSA Sparblig und der Firma SIUS AG besteht seit 2022 ein enger Kontakt. Grund ist, dass die damals neue Trefferanzeige der Firma erstmals in einem 300 -Meter-Schiessstand eingebaut und zusammen mit den Gansingern weiterentwickelt wurde.

Die GSA Sparblig wurde im Jahr 2022 mit einer neuen Trefferanzeige SA 9006 der Firma SIUS AG ausgestattet. Da die Trefferanzeige in dieser Version erstmals in einem 300-Meter-Schiesstand eingebaut wurde, entwickelte sich eine enge Zusammenarbeit zwischen der SIUS AG und den Verantwortlichen vor Ort, um die Weiterentwicklung der Anlage voranzutreiben. Die Firma SIUS AG hat sich deswegen bei der Betriebskommission der GSA Sparblig gemeldet, um ihren alljährlichen Betriebsausf lug ins Fricktal zu planen. Einige Mitglieder des Schiessvereins Gansingen haben sich bereit erklärt, den Wunsch der SIUS AG zu erfüllen und den Mitarbeitenden einen gelungenen Tag mit einem Schiesswettkampf und einem feinen Essen zu ermöglichen.

Die Mitarbeiter der SIUS AG trafen sich am Morgen im Kernkraftwerk Beznau zu einer interessanten Führung durch das Werk. Nach einem kurzweiligen Marsch von Remigen nach Gansingen durften sie bei schönstem Wetter in der GSA Sparblig einen spannenden Schiesswettkampf austragen. Anschliessend an ihren Wettkampf wurde ihnen feinstes Fleisch aus dem Smoker mit verschiedenen Salaten serviert und auch ein abwechslungsreiches Dessertbuffet und ein Schützenkaffee durften natürlich nicht fehlen. Die lustige Truppe der SIUS AG verliess die GSA Sparblig in Gansingen am frühen Abend mit zufriedenen Gesichtern in ihrem Car zurück Richtung Effretikon. (mgt)