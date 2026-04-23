Beschwingter Musiknachmittag mit den «Rhyvögt»

Im Jahresprogramm der Nachbarschaftshilfe KaiseraugstPlus durfte auch in diesem Jahr ein besonderer Höhepunkt nicht fehlen: der beliebte Musiknachmittag. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich im Violahof Saal ein, um gemeinsam unbeschwerte Stunden zu verbringen. Für die ...

Im Jahresprogramm der Nachbarschaftshilfe KaiseraugstPlus durfte auch in diesem Jahr ein besonderer Höhepunkt nicht fehlen: der beliebte Musiknachmittag. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich im Violahof Saal ein, um gemeinsam unbeschwerte Stunden zu verbringen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte die ortsansässige Band «Rhyvögt», die mit bekannten Evergreens das Publikum begeisterte. Die Live-Musik ging direkt ins Herz

– schnell wippten die Füsse im Takt, die Augen funkelten, und so manche Erinnerung wurde wach. Einige Gäste liessen es sich nicht nehmen und wagten sogar den Schritt aufs Parkett. Dass Tanzen Körper und Geist belebt, zeigt sich einmal mehr an diesem Nachmittag. «Vor ein paar Jahren war ich eine sehr gute Tänzerin, jetzt macht mein Knie nicht mehr mit», erzählte eine 95-jährige Besucherin mit einem stolzen Lächeln. Die Nachbarschaftshilfe wurde durch den Einsatz der Band tatkräftig unterstützt und schuf einen rundum gelungenen Anlass, der allen Beteiligten in bester Erinnerung bleiben wird. Mit viel Musik im Herzen traten die Besucher schliesslich beschwingt den Heimweg an. «Ein grosser Dank gilt der Band Rhyvögt für ihren engagierten Auftritt, sowie den Spenderinnen für das Kuchenbuffet und Mithilfe im Service», heisst es in einer Medienmitteilung. (mgt)

Der nächste Anlass: Ernährung 60+ findet am Mittwoch, 20. Mai, statt.