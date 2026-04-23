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Beschwingter Musiknachmittag mit den «Rhyvögt»

  23.04.2026 Kaiseraugst
Tanzen hält jung. Foto: zVg
Tanzen hält jung. Foto: zVg

Im Jahresprogramm der Nachbarschaftshilfe KaiseraugstPlus durfte auch in diesem Jahr ein besonderer Höhepunkt nicht fehlen: der beliebte Musiknachmittag. Zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer fanden sich im Violahof Saal ein, um gemeinsam unbeschwerte Stunden zu verbringen. Für die ...

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