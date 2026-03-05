Beschwerde abgewiesen

Am 12. Juni 2025 genehmigte das Steiner Stimmvolk für das geplante Grundwasserpumpwerk «Ägerte» im Hardwald in Eiken rund 11 Millionen Franken, den Vertrag mit den Gemeinden Eiken, Münchwilen, Sisseln für die gemeinsame Nutzung der Anlagen für die ...

Am 12. Juni 2025 genehmigte das Steiner Stimmvolk für das geplante Grundwasserpumpwerk «Ägerte» im Hardwald in Eiken rund 11 Millionen Franken, den Vertrag mit den Gemeinden Eiken, Münchwilen, Sisseln für die gemeinsame Nutzung der Anlagen für die Trinkwasserversorgungen sowie die Erhöhung der Trinkwassergebühr. Gegen die positiven Beschlüsse der Einwohnergemeindeversammlung wurde eine Beschwerde beim Rechtsdienst der Gemeindeabteilung eingereicht. Aus Sicht des Beschwerdeführers wurden insbesondere die ungenügende Qualität des Trinkwassers, welches zukünftig über das neue Grundwasserpumpwerk gefördert werden soll, und eine mangelhafte sowie manipulative Information der Bevölkerung durch den Gemeinderat beanstandet. Nach einer Verzögerung von über einem halben Jahr kann das Projekt für den Ausbau der Wasserversorgung der vier Sisslerfeldgemeinden nun auch in Stein gestartet werden.

Wie die Gemeinde mitteilt, hat die Gemeindeabteilung die Beschwerde infolge eines Teilrückzugs als gänzlich abgeschrieben erklärt. Dieser Entscheid wurde vom Beschwerdeführer nicht an das Verwaltungsgericht weitergezogen. (sh/mgt)