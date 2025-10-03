Berufswahl an der Oberstufe

An drei Abenden organisierte die Schule Frick für Eltern und Jugendliche der zweiten Oberstufe Informationsveranstaltungen zum Thema «Berufswahl». Nach einer Einführung, in der die Schule ihre vielfältigen Unterstützungsangebote im Berufswahlprozess vorstellte, ...

An drei Abenden organisierte die Schule Frick für Eltern und Jugendliche der zweiten Oberstufe Informationsveranstaltungen zum Thema «Berufswahl». Nach einer Einführung, in der die Schule ihre vielfältigen Unterstützungsangebote im Berufswahlprozess vorstellte, konnten die Teilnehmenden in Workshops wertvolle Einblicke in zentrale Aspekte des Berufswahlprozesses gewinnen. Fachleute aus dem regionalen Gewerbe gaben praxisnahe Tipps. Die neue Form des Elternabends erwies sich als voller Erfolg. Dieser Anlass wurde in Zusammenarbeit mit dem Gewerbe gestaltet und war ein Produkt aus Schule trifft Wirtschaft. (mgt/nfz)