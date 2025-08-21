Berufsschau im «Tägi»21.08.2025 Aargau
In der zweiten Oberstufe steht für Schülerinnen und Schüler ein grosser Schritt in ihrem Leben an: Sie müssen sich für einen Beruf oder eine weiterführende Schule entscheiden.
Der Besuch einer Berufsmesse kann helfen, die Auswahl einzugrenzen, da die Jugendlichen die Berufe vor Ort erleben und viele Fragen stellen können. Vom 2. bis 7. September findet im Tägi in Wettingen die Aargauische Berufsschau AB’ 25 statt. (nfz)