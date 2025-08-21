Immobilien
Veranstaltungen
Stellen
E-Paper
App
Newsletter

Berufsschau im «Tägi»

  21.08.2025 Aargau

In der zweiten Oberstufe steht für Schülerinnen und Schüler ein grosser Schritt in ihrem Leben an: Sie müssen sich für einen Beruf oder eine weiterführende Schule entscheiden.

Der Besuch einer Berufsmesse kann helfen, die Auswahl einzugrenzen, da die ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote